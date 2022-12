MTV:n kysely: He ovat kolme Suomen kaikkien aikojen parasta presidenttiä

1. Sauli Niinistö, 2012 –

– Tapa, jolla Niinistö on johtanut maata, on ollut vakaata. Vaikka on ollut myös kysymyksiä, joissa hän ja hallitus ovat olleet eri mieltä, Meinander luonnehtii.

2. Urho Kekkonen, 1956–1982

3. Mauno Koivisto, 1982–1994

4. Tarja Halonen, 2000–2012

5. Martti Ahtisaari, 1994–2000

6. Carl G. E. Mannerheim, 1944–1946

7. Risto Ryti, 1940–1944

8. Juho K. Paasikivi, 1946–1956

9. Kaarlo J. Ståhlberg, 1919–1925

– Ståhlberg oli hyvin tärkeä hahmo. Hän kirjoitti perustuslain ja hallitusmuodon ja oli tasapainottava hahmo. Mielestäni on epäoikeudenmukaista, että hänet on tässä (kyselyssä) unohdettu.

10. Kyösti Kallio, 1937–1940

11. Pehr E. Svinhufvud, 1931–1937

12. Lauri Relander, 1925–1931

Ulkopoliittinen kokemus tärkein ominaisuus

– Oma kantani on, että on hyvin olennaista, että henkilö on ulkopoliittisesti pätevä, ja että hänellä on kokemusta kansainvälisestä politiikasta. Tärkeää on, että hän ymmärtää mitä tapahtuu EU:ssa, ja EU:n suhteissa Venäjään.