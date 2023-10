Päätoimittajan kommentti: Putkisabotaasi on suoraan Venäjän pelikirjasta – mutta entä jos syyllinen ei koskaan selviä?

Vakavaa mutta ei vaarallista. Tämä oli valtionjohdon ja korkeiden virkamiesten viesti, kun he tiistaina illansuussa asettuivat pääministeri Petteri Orpon johdolla median eteen kertomaan, mitä Suomenlahden pohjassa on viikonloppuna tapahtunut.

Joku vaurioitti sunnuntaiyönä Suomen ja Viron välistä Balticconnector-kaasuputkea, ja samoihin aikoihin meni rikki Elisan merenalainen tietoliikennekaapeli. Tapahtumilla on ajallinen yhteys, eikä maantieteellinen etäisyyskään ilmeisesti ole kovin suuri - olkoonkin, etteivät viranomaiset halunneet turvallisuussyistä paljastaa sijaintitietoja.

Vakavan asiasta tekee se, että jo alustava tutkimus on osoittanut, että ainakin putken vauriot ovat ihmisen aikaansaamia. Kyse on siis sabotaasista, tuhotyöstä. Ei niin vaaralliseksi asian tekee se, ettei tuhotyö uhkaa Suomen huoltovarmuutta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Epäiltyjä on yksi, mutta syyllisen toteaminen voi olla vaikeaa

Suomen samoin kuin Viron viranomaiset kieltäytyivät tiistaina ottamasta kantaa siihen, kuka tai mikä taho on sabotaasin takana. Ennen päätelmiä asia halutaan ensin tutkia perusteellisesti. Tämä on länsimaisten oikeusvaltioiden tapa toimia, vaikka todellisuudessa epäiltyjä valtiollisia toimijoita on tasan yksi.

On mahdollista ellei peräti todennäköistä, ettei viranomaisten tutkimuksissa saada selkeää näyttöä tekijästä. Ainakin maallikon on äkkiseltään hyvin vaikea keksiä, millainen jälki yksiselitteisesti osoittaisi, että sabotööri on Venäjältä.

Z-kirjainta tuskin on raaputettu putken pintaan terveisiksi.

Tuhotyö on myös informaatiosotaa

Silti on selvää, että putkisabotaasi sopisi aivan erinomaisesti Venäjän pelikirjaan. Se on kiusantekoa, jonka aiheuttamat taloudelliset vahingot sekä Suomelle että Virolle ovat rajalliset. Paljon suurempi merkitys tuhotyöllä on kuitenkin informaatiosodankäynnin välineenä.

Venäjä voisi pyrkiä osoittamaan, että huolimatta kehnoista näytöistä Ukrainan rintamalla se kykenee edelleen operoimaan häijysti ja tehokkaasti monella ilmansuunnalla. Ennen kaikkea se voi pyrkiä näyttämään Suomelle ja Virolle, ettei Natosta ole suojaksi sabotaasia vastaan.

Tällaiset pyrkimykset suomalaisten on hyvä tiedostaa, kuten sekin, että jos tilanne sattuisi äitymään vakavasta vaaralliseksi, Naton antama suoja on tässä maailmantilanteessa korvaamaton.