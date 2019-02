Pääradalla jumittaa – Osa junista jo yli kaksi tuntia myöhässä

VR:n mukaan liikenne Viialassa on nyt saatu kulkemaan, mutta rata on ruuhkautunut.

Myöhästymisiä on myös muutamilla muilla rataosuuksilla.

Osa junista jo tunteja myöhässä

Myöhästelevien junien lista VR:n sivuilla on pitkä.

Eniten myöhässä on jo aamupäivällä Oulusta Helsinkiin lähtenyt intercity-juna. Se on jäljessä aikataulustaan jo kaksi ja puoli tuntia. Yli kaksi tuntia on myöhässä myös Tampereelta Turun satamaan matkalla oleva intercity-juna. Monen Ruotsin-laivalle haluavan matkasuunnitelmat saattavatkin mennä myöhästelyjen takia uusiksi.