Ratavika Seinäjoen ja Parkanon välillä sai junaliikenteen takkuamaan – bussit kuljettavat matkustajia vikapaikan ohi

Useat Seinäjoen ja Parkanon välistä rataa käyttävät junat ovat VR:n mukaan 2–3 tuntia myöhässä. Helsingistä Ouluun menevä Intercity 51 on myöhässä kaksi ja puoli tuntia, ja samaan suuntaan menevä Intercity 27 on neljä tuntia myöhässä. Myös Helsinkiin matkaava Intercity 26 on myöhässä kolme tuntia ja kolme varttia.