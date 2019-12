Pääministeri Rinne erosi, mutta tukiko oma puolue tarpeeksi? Näin SDP vastaa

Antti Rinteen sekä tämänhetkisen hallituksen viime päivien tilanne on ollut monella tapaa todella poikkeuksellinen, vaikka Suomen lähihistoriassakin on tapauksia, joihin sitä voisi ainakin jollain osin verrata.

"Luottamus on liima monipuoluehallituksessa"

– Tämä on ollut poikkeuksellinen tilanne sikäli, että on uusi hallituspohja. Esimerkiksi Sdp ja keskusta eivät ole olleet sitten vuoden 2007 yhteisessä hallituksessa. Tarvitaan luottamusta, joka on liimana monipuoluehallituksessa, Koskinen kertoo.