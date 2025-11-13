Orpo aikoo kevätkaudella antaa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon tilanteesta ja jatkoaskelista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevan selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa on suurempaa uudistuksen tarvetta. Hän kommentoi asiaa toimittajille torstaina eduskunnassa.

Oppositiopuolueet järjestivät torstaina iltapäivällä yhteiden tiedotustilaisuuden, jossa puolueet vetoavat pääministeriin, että hän aloittaisi parlamentaarisen työn sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi.

Soten rahoituslakiin on vaadittu muutoksia sekä oppositiosta että esimerkiksi hallituspuolue RKP:stä. Orpolta kysyttiin, onko hallitus valmis avaamaan rahoituslakia eli tekemään siihen muutoksia.

Orpon mukaan hallitus päätti alusta lähtien lähteä korjaamaan edellisen hallituksen päättämää sote-mallia.

– On tehty lukuisia uudistuksia yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Paljon on päästy eteenpäin, mutta siinä on paljon korjattavaa, hän sanoi.

Orpo odottaa näkemyksiä tulevasta sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteeriltä Marina Erholalta.

– Hänen työnsä, joka valmistuu joulukuun puolivälissä, on kokonaisarvio hyvinvointialueiden tilanteesta ja reformin etenemisestä. Oletan, että siinä on myöskin näkemyksiä jatkoaskelista. Tulen antamaan sen pohjalta kevätkauden alussa pääministerin ilmoituksen eduskunnalle soten tilanteesta ja jatkoaskelista. Arvioidaan eteenpäinmeno sen jälkeen, Orpo sanoi.