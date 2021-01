Pääministeri Marin toivoo yhtenäisiä koronakäytäntöjä EU-maiden rajoille

Marin keskustelee koronatoimien koordinoinnista muiden EU-maiden johtajien kanssa tänään illalla. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel on sanonut, ettei rajatarkastuksia voi kokonaan sulkea pois.

Pandemiatilanteen vuoksi Suomi on jatkanut sisärajatarkastuksia, ja hallitus keskustelee rajaliikenteen uusista tiukennuksista huomenna. Marin arvioi, että tarkkuus rajoilla on vaikuttanut siihen, että tautitilanne on pysynyt Suomessa parempana kuin monessa muussa Euroopan maassa.