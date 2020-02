Pääministeri Marin puolustaa työntekijöiden lakko-oikeutta, paheksuu lakkojen murtamisyrityksiä – “Minkäänlainen uhkailu ei ikinä ole asiallista”

Työmarkkinariitojen kärjistyessä tunteet ovat kuumentuneet paitsi järjestötasolla myös tehtaiden porteilla, kun työpaikalleen pyrkiviä ihmisiä on uhkailtu paikoin kovasanaisesti .

– Tietenkään minkäänlainen uhkailu ei ikinä ole asiallista, mutta pitää myös muistaa että lakko-oikeus on todella tärkeä oikeus, perusoikeus, ja se suojaa heikompaa osapuolta eli työntekijää. Tietenkin sitä pitää kunnioittaa. Ei ole missään nimessä hyvä asia, että lakkoja pyritään murtamaan, Marin sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Työllisyystoimia myöhemmin, ei rahaa hoivaneuvotteluihin

Tulehtuneen työmarkkinatilanteen on arveltu osaltaan viivästyttävän hallituksen uusien työllisyystoimien julkistamista, sillä ne voisivat vaikuttaa neuvotteluasetelmiin. Pääministeri myöntää, että aika ei juuri nyt ole otollisin.

Hoitajaliitot ovat esittäneet, että hoiva-alan palkankorotuksia varten varattaisiin valtion budjetista vuosittain yli sadan miljoonan euron määräraha. Marinin mukaan hallitukselta on turha odottaa rahapottia neuvotteluiden kirittämiseen.

"Suuntaa ei muuteta uutisotsikoiden varassa"

Suomen talouden näkymistä ja hallituksen talouslinjasta on saatu viimeisen parin viikon aikana synkkiä arvioita, muun muassa T alouspolitiikan arviointineuvostolta ja kansainväliseltä luottoluokittajalta Fitchiltä .

– Olemme sitoutuneet siihen, että ensi kesänä meillä on 30 000 ihmistä enemmän töissä kuin tällä hetkellä, muun muassa rakenteellisia uudistuksia tekemällä. Uskon vahvasti siihen politiikkaan ja linjaan jonka hallitus on Säätytalolla ottanut ja neuvotellut, ja tällä tiellä ja polulla me olemme. Ei pidä lähteä heiluttamaan sitä suuntaa ja politiikkaa uutisotsikoiden varassa, Marin sanoo Uutisextrassa.