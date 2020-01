Fitch heikensi Suomen luottoluokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi – Moody's jätti luokituksen tekemättä

Valtiokonttorin toimialajohtaja Teppo Koivisto sanoo, että Fitchin nyt muuttuneen arvion taustalla on kaksi keskeistä syytä.

– Ensinnäkin Suomen julkisen talouden näkymä on hieman heikompi kuin Fitchin edellisen reittauksen aikaan vuonna 2018. Taustalla tässä on kasvun hidastuminen. Toinen pääsyy on puolestaan se, että rakenteellisista uudistuksista ja erityisesti sote-uudistuksesta ei ole selkeämpää tietoa, miten ja milloin ne jatkuvat.