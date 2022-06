Pääministeri Marin: Ilman sotaa Ukrainan EU-jäsenyydestä ei olisi nyt keskusteltu – puhui eilen Zelenskyin kanssa

Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan on syynä siihen, että Euroopan unionin eteisessä on nyt aiempaa enemmän väkeä odottelemassa jäsenyysneuvottelujen alkamista. Näin tilannetta arvioi pääministeri Sanna Marin (sd.) sen jälkeen, kun EU-johtajien huippukokous oli hyväksynyt Ukrainan ja Moldovan EU:n ehdokasmaiksi torstaina.

– Ilman Ukrainan sotaa me emme varmasti olisi tänä keväänä käyneet näitä keskusteluja. Maat tuskin olisivat itse juuri tänä keväänä myöskään hakeneet jäsenyyttä.

Marinin mukaan on mahdoton ennakoida, kuinka nopeasti Ukrainasta tulee EU:n varsinainen jäsen.

– Se riippuu maasta itsestänsä: kuinka ripeästi se toteuttaa niitä uudistuksia, joita jäsenyyteen vaaditaan. Kitkee korruptiota, vahvistaa demokratiaa, turvaa oikeusvaltiokehitystä. Kaikki nämä uudistukset on tehtävä.

Puhelu Zelenskyin kanssa

– Hän on vakuuttanut, että Ukrainalla on vahva tahto tehdä nämä uudistukset, nimenomaisesti itsensä vuoksi, kansalaisten vuoksi, koska he näkevät, että tämä tarjoaa heidän kansalaisilleen paremman tulevaisuuden.