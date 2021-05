Oikeusministeri Henriksson pitää vaalihäirintää järkyttävänä – kaksi uutta vakavaa tapausta ilmi

Kaikkien puolueiden vaalijulisteita on tärvelty ja monet ehdokkaat ovat kohdanneet verkossa tai jopa kaduilla vihamielistä käytöstä.

Ainakin Sdp:n, keskustan ja vihreiden kokemusten mukaan verkkohäirintä on yleistynyt.

Yhdeksi häirintäesimerkiksi on noussut Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikosken esiintuoma tapaus, jossa hänen puoluetoverinsa oli kohdannut häirintää kampanjoinnin aikana.

– Olemme saaneet huolestuttavia uutisia ympäri Suomen: eri puolueiden vaalijulisteita on revitty alas. Eilen Keravalla Vasemmistoliiton ehdokkaan kimppuun käytiin tönimällä ja uhkailemalla, kun hän teki vaalityötä, Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi totesi.

– Monet ehdokkaat joutuvat epäasiallisen palautteen kohteeksi verkossa. Erityisesti naiset, vähemmistöjen edustajat ja vähemmistöjen puolustajat joutuvat kohteiksi sosiaalisessa mediassa Kehitys on vakava uhka demokratialle. Miten kehitykseen puututaan ja vaalirauha turvataan, Semi jatkoi.

– On todella järkyttävää, ettei tämän päivän Suomessa saa tehdä vaalityötä rauhassa. Vaalityö on demokratian sydäntä. Sitä on saatava tehdä rauhassa ilman, että joku käy kimppuun.