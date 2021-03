Pääkaupunkiseudun flunssapotilaista jo joka neljännellä on koronatartunta – virusmuunnokset lisäävät kotilääkittävien määrää

Kotihoitolääkitystä saavien potilaiden määrä on puolestaan kolminkertaistunut Laakson koronaterveysasemalla virusmuunnoksen aiheuttaman, aiempaa vakavamman tautimuodon takia.

Kävijämäärät voimakkaassa kasvussa

Samarian terveysaseman kävijämäärät on olleet muutaman viikon voimakkaassa kasvussa. Viikkokävijöitä on tällä hetkellä noin 400.

Samarian infektioterveysaseman vs. ylilääkäri Riikka Salo ja Laakson koronaterveysaseman ylilääkäri Nora Grotenfelt arvioivat potilasmäärän kasvun johtuvan siitä, että taudin kuva on muuttunut pahemmaksi ja sairastaminen on pitkittynyt.