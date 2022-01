Satanistisessa temppelissä ei palvota Saatanaa, vaan puolustetaan aborttioikeutta – MTV tutustui hämmennystä herättävään yhdysvaltalaisliikkeeseen

Maelicalla on mustat hiukset ja meikit, mutta ne ovatkin oikeastaan ainoita asioita, jotka muistuttavat stereotyyppisestä saatananpalvojasta.

– Moni luulee, että palvomme Saatanaa tai olemme jonkinlainen kristinusko haara. Olemme enemmänkin postkristillinen uskonto, joka käyttää osia kristittyjen ikonografiasta ja on muokannut sen omanlaisekseen.

Saatana, kapinallinen enkeli

Satanistinen temppeli on nonteistinen uskonto eli he eivät usko jumaliin tai muuhun yliluonnolliseen voimaan. Kuten sanottua, he eivät palvo tai usko Saatanaan. Järjestön verkkosivuillakin kehotetaan kääntymään jonkun muun puoleen, jos haluaa myydä sielunsa.