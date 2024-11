Maailma olisi tosi surkea, jos pitäisi olla vihreä ymmärtääkseen ympäristöpolitiikkaa, puoluevalinnastaan kritisoitu kokoomuksen konkaripoliitikko Sirpa Pietikäinen kommentoi MTV:n erikoishaastattelussa.

Sirpa Pietikäisen poliitikon ura alkoi 23-vuotiaana, kun hän nousi eduskuntaan vuonna 1983. Pitkän linjan poliitikko on ollut myös ympäristöministerinä. Europarlamentaarikoksi hän nousi Alexander Stubbin siirtyessä europarlamentaarikon tehtävästä ulkoministeriksi vuonna 2008. Tämän vuoden EU-vaaleissa Pietikäinen sai lähes 35 000 ääntä ja jäi pettymyksekseen varasijalle, mutta nyt hän on jälleen nousemassa europarlamenttiin.

Pietikäinen päätti pitää syksyn sapattivapaata. Kun Henna Virkkusen ehdokkuus komissaariksi selvisi, paikka parlamenttiin aukesi jälleen. Vapaan aikana hän liikkui enemmän, luki paljon ja on pitänyt itsensä kartalla myös parlamentin asioista. Työt Brysselissä alkavat maanantaina.

Poliitikon urallaan hän on aktiivisesti pitänyt yllä keskustelua ympäristö- ja sosiaalipolitiikan asioita. Aina silloin tällöin kysytään, että miksi hän on valinnut puolueekseen kokoomuksen.

– Maailma olisi tosi surkea, jos pitäisi olla vihreä ymmärtääkseen ympäristöpolitiikkaa, ajaakseen kestävää taloutta ja edistää hyvää korkeatasoista ympäristönsuojelua. Ja olisi aikaa kurjaa, jos pitäisi olla sosiaalidemokraatti ollakseen sosiaalinen, sanoo Pietikäinen.

Hän myös muistuttaa, että kokoomuksella on vahva tausta ekososiaalisesta markkinataloudesta.

– Minulle moniarvoisuus, demokratia, yksilö, sivistyksen ihanne ja hyvä talouden hoito on ollut niitä syitä, kun olen liittynyt kokoomukseen aikanaan ja ne on niitä syitä miksi siellä yhä olen, sanoo Pietikäinen.

Keskustelukulttuuri muuttunut vuosien saatossa

Kuten yhteiskunnassa on myös kokoomuksen sisällä noussut pintaan kova ja kärkäs keskustelutyyli, öykkäröinniksikin kutsuttu. Pietikäisen mukaan puolueessa on aina ollut kolme suuntausta, konservatiivit, liberaalit ja sosiaalireformistit.

– Tietysti kokoomus on nyt tällä aikakaudella, kun on tiukka talous, painottunut enemmän sinne konservatiiviseen ja oikeistolaiseen suuntaan. Eli se tapa, öykkäröinti, jolla me puhumme ja keskustelemme erimielisyyksistä, on lisääntynyt aivan valtavasti, sanoo Pietikäinen.

Kun puhutaan esimerkiksi ympäristö-, sosiaaliasioista, tulevaisuudesta tai ihmisoikeuskysymyksistä ei välttämättä enää keskustella itse asioista, vaan mennään henkilökohtaisuuksiin. Muutos on tapahtunut pikkuhiljaa, mutta se on tullut voimakkaasti näkyviin tämän hallituskauden aikana.

– Ehkä siellä on nyt muitakin puolueita, joiden kielenkäyttö on värikkäämpää ja se on sitten tullut meillekin, mutta siihen pitäisi olla nollatoleranssi, sanoo Pietikäinen.

"Kokoomus on kuin kotini"

Pietikäinen vertaakin kokoomusta kodikseen ja sanoo, että se on enemmän kuin sopiva itselleen tälläkin hetkellä.

– Jos joku tulee sinne öykkäröimään, se olisi sama kuin joku tulisi kotiini öykkäröimään, enhän minä sieltä lähde ja sano, että tuossa on avaimet. Vaan sitten siihen puututaan ja siitä on avoimesti keskusteltava. Ja minun käsittääkseni tässä on otettu askelia myös eteenpäin, sanoo Pietikäinen.

Hän kiittääkin puheenjohtaja Petteri Orpoa siitä, että hän on puuttunut asioihin ja keskustelua on käyty muun muassa eduskuntaryhmässä. Pietikäinen uskoo, että myös tapa keskustella vielä korjaantuu.

Politiikassa paksun nahan kasvattaminen kannattaa, sillä palaute voi olla kovaa, erityisesti sosiaalisen median puolella.

– Se voi olla kyllä melkoinen lietelantasäiliö välillä. Valheellisia totuuksia liikkuu paljon, puututaan ulkonäköön, pahimmat käyttävät alatyylistä kieltä, että v h, voit vain kuvitella millaiseksi naiseksi kuvailtu. "Toivon että muslimit raiskaa sut pimeellä kujalla, tulen katsomaan kun ne tapporaiskaa", se somekielenkäyttö on ihan mahdotonta, sanoo Pietikäinen.