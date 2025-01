Outi-äiti yllätti Oona Airolan suorassa lähetyksessä – jakoi tarinan tyttärestään, jonka oikeudentaju hämmästytti jo nuorena

Outi Airola jakoi suorassa lähetyksessä muiston Oona Airolan lapsuudesta ja nuoruudesta.

Näyttelijä Oona Airola vieraili Huomenta Suomessa sunnuntaina 26. tammikuuta ja sai osakseen yllätyksen äidiltään, MTV Uutisten toimittajalta Outi Airolalta. Tytär sai äidiltään videotervehdyksen, jossa tämä kuvaili, millainen lapsi Oona Airola oli aikoinaan.

– Sähän olit semmoinen ihan hämäävän hyväntuulinen ja aurinkoinen, iloinen ja aina hirvittävän hyvällä tuulella oleva nauravainen lapsi, jolla oli ihan jäätävän vahva oma tahto, ja temperamentti kova, Outi Airola kuvaili.

Toimittajan mukaan hänen tyttärellään oli jo lapsena erityisen vahva oikeudentunto. Airola kertoikin hänelle mieleen erityisesti jääneen anekdootin välikohtauksesta, joka aikoinaan sattui kaupungilla Oona Airolan ollessa teini-ikäinen.

– Siellä oli jotkut porukat kiusanneet sellaista maahanmuuttajanuorta ja sä olit sellaiseen peppipitkätossumaiseen tapaan mennyt keskeyttämään tämän kiusaamisoperaation ja saanutkin sen keskeytettyä. Mutta jotakin kahakkaa siinä sitten syntyi kuitenkin, jonkun sortin, ehkä käsirysyä, jota sitten soviteltiin, ja muistan, että se oli aika hämmentävää, että sinä olit vähän niinkuin syytettyjen penkillä, koska menit siihen sekaantumaan ja sait tämän homman keskeytymään. Tällainen episodi jäänyt mieleen siitä sinun vahvasta oikeudentunnosta ja epäoikeudenmukaisuuden sietämättömyydestä.

Oona Airola otti äitinsä tervehdyksen studiossa vastaan ilolla. Airolan mukaan hän on ollut myös aikuisena persoona, jonka on helppo avata suunsa hänen todistaessaan epäkohtia, ja hän on jopa yrittänyt vähän opettaa itseään siitä poiskin.

– Olen kokenut, että olen ollut myös varmaan aika hankala tyyppi sen takia.

Airola kertoi muistavansa itsekin välikohtauksen, jota hänen äitinsä muisteli.

– Noin tuommoinen sisäsyntyinen taipumus, niin nyt mulle tulee sellainen olo, että okei, pitäisiköhän tästä sittenkin vaan yrittää pitää kiinni. Sehän ei ole ihan helppoa olla sellainen tyyppi, joka jotenkin on koko ajan sörkkimässä ja kyseenalaistamassa rakenteita. Siitä saa ärsyttävän tyypin maineen aika nopeasti. Mutta nyt joo... hyvä kun äiti kertoi tuon. Aika hauska.

Airolan perheeseen kuuluu myös muita tunnettuja viihdetaiteilijoita: Anna Airola on näyttelijä, Aaro "Arppa" Airola muusikko, Laura Airola toimittaja-musiikintekijä sekä Sara Airola on sirkustaiteilija.