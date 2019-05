Oulun yliopiston professori mykistyi huikeasta 110 000 euron palkinnostaan – yhden tuotteen hän haluaisi pois markkinoilta: "Saastuttaa ja niitä tehdään hirvittäviä määriä"

Tunnustusta Jantunen sai ennen kaikkea työstään mikroelektroniikan parissa. Jantunen on ollut mukana muun muassa innovoimassa elektroniikkakomponenttien taloudellisempaa ja luontoystävällisempää valmistustapaa.

– Olen aivan pökerryksissä tästä asiasta, aivan todella yllättynyt. Minulle soitettiin ja tää tuli niinku "out of the blue", Jantunen kertoo.