Maailman rikkain mies lahjoitti 10 miljardia ilmastotalkoisiin, mutta sekin on pikkusumma verrattuna polttoaineiden saamaan tukeen – näin muut miljardöörit ovat panostaneet ilmastotyöhön

Amerikkalaisen verkkokauppa Amazonin johtaja Jeff Bezos on ollut näyttävästi julkisuudessa, kun hän kertoi lahjoittavansa 10 miljardia dollaria ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja torjuntaan. Samaan aikaan kun valtiot eivät saa aikaiseksi ympäristösopimuksia, tälllaiset ulostulot saavat helposti julkisuutta.

Maailman rikkain mies Bezos on kertonut ohjaavansa lahjoitusrahat tutkimukseen, ympäristöaktivismiin sekä kansalaisjärjestöille.

– Vaikka Bezoksen lahjoitus on mittava, vuosittain maailmassa tuetaan fossiilista energiaa 5 biljoonalla (5 000 miljardilla) dollarilla. Lahjoitus jää vain alle prosenttiin tästä.

Haanperä pitää kuitenkin lahjoitusta erittäin iloisena asiana, sillä "Kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta rajaisimme maapallon lämpötilan nousun 1,5 asteeseen".

Bezos ei kaikkien Amazonin työntekijöiden mielestä suinkaan ole pelkästään hyvää tekevä enkeli. Hän on saanut kritiikkiä siitä, että Amazon ei tekisi riittävästi toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Arvostelua on kuulunut muun muassa siitä, että miksi yrityksen pilvipalveluita myydään ympäristöä kuormittavalle öljy- ja kaasuteollisuudelle.

Amazonilla on toki oma ympäristölupauksensa, johon kuuluu hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Lisäksi yritys on hankkinut suuren määrän sähköajoneuvoja ja sijoittanut niiden valmistukseen. Mielipiteitä on monia.