Tienvarteen pahvilaatikossa hylätty koiranpentu voi hyvin – toinen pennuista löytyi kuolleena, poliisi tutkii eläinsuojelurikosta

Poliisit tutkii tapausta eläinsuojelurikoksena, ja asiasta on tullut useita vihjeitä, joita käydään läpi alkuviikosta. Poliisi kaipaa edelleen vihjeitä tapaukseen liittyen. Niitä voi ilmoittaa joko sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 415 232.

Pieni koira voi hyvin

Hengissä koettelemuksesta selvinnyt koiranpentu on nyt sijaiskodissa. Se voi poliisin tietojen mukaan olosuhteisiin nähden hyvin, on pirteä ja syö. Eläinlääkäri totesi pennun tutkimuksissa terveeksi, eikä siltä löytynyt mikrosirua. Koiran arvioidaan olevan 6-10 viikkoa vanha. Koira on narttu, ja kuollut pentu oli uros.