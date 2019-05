Oulun laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta ensimmäinen tuomio: 21-vuotias mies tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen

Mies ja tyttö olivat oikeuden antaman julkisen selosteen mukaan tutustuneet sosiaalisen median kautta. He olivat pitäneet yhteyttä Facebookissa, Instagramissa ja Whatsappissa ja tavanneet joitakin kertoja.

– Tapaamisilla vastaaja on ollut sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa työntämällä peniksensä asianomistajan emättimeen sekä työntämällä sormensa asianomistajan sukupuolielimeen. Lisäksi vastaaja on kosketellut asianomistajaa eri puolilta vartaloa ja imenyt asianomistajan kaulaa aiheuttaen siihen punaisen jäljen.

– Sukupuoliyhteys on ollut suojaamaton, asianosaisten välinen ikäero on suuri vastaajan ollessa tekohetkillä 20 -vuotias ja koska kyse on ollut asianomistajan ihastuksen ja kiinnostuksen hyväksikäytöstä.