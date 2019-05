Oulun grooming-tapauksessa nostettu yksi syyte lisää – ensimmäinen tuomio tänään

Syyttäjä on vahvistanut poliisin aiemman kertoman siitä, että uhriin on tutustuttu tai pidetty yhteyttä internetin välityksellä. Tämän takia rikoskokonaisuutta on kutsuttu myös groomingiksi. Groomingilla tarkoitetaan esimerkiksi nettihoukuttelua ja -saalistamista, jossa aikuinen valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla tähän kiintymys- ja luottamussuhdetta.