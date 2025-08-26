Emil Ruusuvuoren taistelu ei riittänyt

Suomen Emil Ruusuvuori hävisi tenniksen Yhdysvaltain avointen avauskierroksen ottelunsa.

Ruusuvuori taipui Australian Alexei Popyrinille lukemin 3–6, 4–6, 6–7 (3–7). Popyrin on miesten kaksinpelin maailmanlistalla 36:s, kun Ruusuvuori on nykyään sijalla 752.

Avauserässä Popyrin karkasi nopeasti 3–0-johtoon, eikä Ruusuvuori päässyt enää rinnalle.

Kakkoserässä kumpikin mursi toisensa syötön kahdesti, ja tilanne oli 4–4. Sen jälkeen Popyrin mursi Ruusuvuoren syötön vielä kertaalleen ja voitti erän lopulta 6–4.

Kolmannessa erässä kumpikin mursi toisensa syötön kertaalleen, ja ratkaisua haettiin lopulta pitkän kaavan kautta. Popyrin oli katkaisupelissä etevämpi ja voitti ottelun.

Ruusuvuori palasi Yhdysvaltain avoimissa turnauskentille yli kolmen kuukauden tauolta. Hän paljasti toukokuun alussa kärsineensä paniikkihäiriöistä.

Popyrin kohtaa seuraavalla kierroksella Italian Jannik Sinnerin, joka on sijoitettu turnauksessa ykköseksi. Sinner murskasi avauskierroksella Tshekin Vit Koprivan lukemin 6–1, 6–1, 6–2.