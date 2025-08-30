Ott Tänakilta murheellinen näpäytys: "Rengasrikot ratkaisevat mestaruuden"

Paraguayn MM-rallin kärkipaikkaa jahdannut Ott Tänak menetti pelin lauantain toisella erikoiskokeella. Syynä oli tälläkin kertaa rengasrikko.

Tänak joutui mahdottoman tehtävän eteen, kun Hyundain vasen takarengas puhkesi yli kymmenen kilometriä ennen maalia. Virolainen ajoi maaliin vanteella ja hävisi 36,8 sekuntia.

Ennen rengasrikkoa Tänak oli Kalle Rovanperän lähin uhkaaja.

– Valitettavasti en voinut huomata mitään. Tämä oli itse asiassa koko rallin soljuvin pätkä. Aika yllätys, Tänak harmitteli.

Rengasrikot ovat sävyttäneet myös Paraguayn MM-rallia. Yllättävät kiviesiintymät ja karkea sora haittasivat monia kuskeja jo perjantaina. Hyundain Adrien Fourmaux menetti toisen rengasrikkonsa myötä kärkipaikan.

– Iso harmi, että rengasrikot ratkaisevat mestaruuden. Ei kovin kivaa, Tänak näpäytti rallijärjestäjiä Hankookin kumien ongelmista.

Kymmenen erikoiskokeen jälkeen Rovanperällä on 14,5 sekunnin johto Fourmaux'hon. Toyotan Sebastien Ogier kiri kolmanneksi 18,3 sekunnin erolla suomalaiseen.