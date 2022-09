Ott Tänakille rangaistus! Virolaistähti menetti kärkipaikkansa, Kalle Rovanperä kiittää

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sakon myötä Tänak menettää kärkipaikkansa Toyotan Elfyn Evansille . Samalla virolaisen ero neljäntenä olevaan Kalle Rovanperään kapenee 2,2 sekuntiin. Tänak on Rovanperän MM-tittelin varmistumisen ainoa todellinen uhkaaja.

Tänak ja Neuville ovat saaneet aikarangaistuksen samasta syystä. Molempien Hyundain hybridimoottori on käyttänyt rallin ensimmäisellä erikoiskokeella sallittua enemmän sähköenergiaa.

Tuomariston päätöksessä todetaan, että vaikka ylityksestä saatu hyöty oli pieni, siitä on annettava rangaistus. Hyundain tiimimanageri Pablo Marcos kertoo, että kyseessä oli inhimillinen erehdys. Yksi Hyundain insinööreistä ei ollut huomioinut raja-arvon muutosta, josta tiedotettiin viime viikolla.

Rangaistusten myötä Tänak jatkaa toiseen kisapäivään kakkossijalta. Evans on häntä edellä 4,8 sekuntia. Kolmantena on Sebastien Ogier 1,7 sekuntia Tänakia perässä. Rovanperä on Evansista seitsemän ja Tänakista 2,2 sekunnin päässä.