Ott Tänak selitti outoa hetkeä tv-kameran edessä

Kansainvälinen autoliitto FIA on ottanut kovan linjan tv-kameroille kiroilevia ja tiuskivia tähtikuskeja kohtaan. Sébastien Ogier sai Kreikan MM-rallissa kisavirkailijoita kohtaan esittämästään kritiikistä 30 000 euron uhkasakon .

– On oltava tarkkana, mitä sanot ja miten ilmaiset tunteitasi, koska sitä ei sallita tällä hetkellä, Tänak totesi Motorsport.comin mukaan.

– On vaikea sanoa, mihin tällä tähdätään. Ehkä promoottorin pitäisi koota meidät yhteen ja selittää, mitä he odottavat meiltä, mutta tällä hetkellä haastatteluiden antaminen pätkien jälkeen ilman tunteita tekee sen, että on todella vaikea tietää, miten käyttäytyä, Tänak sanoi.