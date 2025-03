Ott Tänak jyrähti

Rallin MM-sarjan tähdet eivät antaneet ollenkaan haastatteluja erikoiskokeiden jälkeen Kenian MM-rallissa.

Näin kuljettajat ottivat kantaa kansainvälisen autoliitto FIA:n toimintaan. FIA lätkäisi Hyundain Adrien Fourmaux´lle Ruotsin MM-rallissa 10 000 euron sakot kiroilusta erikoiskokeen jälkeisessä maalihaastattelussa.

Kuljettajien – ja monien muidenkin – mielestä tämä meni pahasti yli ja MM-sarjan kuljettajat tekivät kantansa selväksi.

Protestilla on ehtinyt jo olemaan vaikutuksia. FIA on jo astunut julkisuuteen ja kertonut keskustelevansa asiasta kuljettajien kanssa. Kuljettajien näkemyksen mukaan FIA:n ei tulisi puuttua niin voimakkaalla kädellä siihen, mitä kuljettajat sanovat. Etenkään kun kyse on niin sanotuista hikihaastatteluista ja kuljettajien tunteet voivat olla erikoiskokeiden jälkeen hyvinkin pinnassa.

Hyundain Ott Tänak ei ole toistaiseksi saanut sakkoja, mutta myös virolainen on usein sanonut mielipiteensä ääneen. Muun muassa viime kaudella hän kritisoi useaan otteeseen muun muassa kisajärjestäjiä ja tuomaristoa.

Myös kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier on kunnostautunut tällä saralla. Ranskalainen sai viime kaudella 30 000 euron sakot kritisoituaan kisajärjestäjiä lähtöväleistä Kreikan MM-rallissa. Yleinen mielipide oli silloin se, että myös Ogieria rankaistiin aivan liian rajusti.

Tänakilta kysyttiin kuljettajien puhelakosta Kenian MM-rallin jälkeen. Virolaisen kanta asiaan tuli selväksi.

– Me emme ole protestoineet. Se ei ole protesti. Me emme käy mitään taistelua, Tänak pamautti.

– Kyse on vain siitä, että nykytilanteen vallitessa emme kokeneet oloamme mukaviksi antaa pätkien jälkeisiä haastatteluja. Mutta kenenkään ei pitäisi kutsua sitä sanalla protesti, Tänak latasi.