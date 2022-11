Ott Tänak avasi tilannettaan rallin MM-sarjassa – yksi asia painaa vaa'assa kaikkein eniten: "Ei ole kyse siitä, mitä haluan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Tänak on kritisoinut kovinkin sanakääntein Hyundain kalustoa tällä kaudella, ja miehen perheessä on ollut terveyshuolia.

– Päätös syntyi vuoden mittaan, sillä monenlaista on tapahtunut. Ei päätös kuitenkaan helppo ollut. Vuosi on kaiken kaikkiaan ollut tosi vaikea, Tänak kertoi Japanin MM-rallin aattona.

Tänakia on varikkohuhuissa viety sekä M-Sport Fordille että takaisin Toyotan rallitiimiin, josta mies lähti varsin myrskyisästi mestaruuskauden 2019 jälkeen. Virolaiskuski vakuutteli Japanissa medialle, ettei hänellä ole edelleenkään mitään varmaa ensi kaudeksi.

– Ei ole oikeasti kyse siitä, mitä voin sanoa, sillä mitään sanottavaa ei oikeastaan ole. Voin sanoa, että minulla ei ole mitään tällä hetkellä ensi vuodeksi. Vain aika voi kertoa, mitä tulee, jos on tullakseen.

– On vaikea kommentoida, jos ei ole mitään kommentoitavaa. Kun ei ole mitään, niin silloinhan kaikki on auki. Olisi kiva ottaa vähän vapaata Japanin jälkeen ja sitten katsoa, mitä fiilis sanoo.

On myös vaikea uskoa, että Tänak lähtisi ajamaan vain osan MM-ralleista. Todennäköisesti hän pohtii nyt, kannattaako pienistä resursseista tuttuun M-Sportin tiimiin edes mennä ja toisaalta olisiko Toyota vielä valmis ottamaan hänet riveihinsä.

Varteenotettava vaihtoehto on myös välivuosi, jonka aikana saarenmaalainen voisi keskittyä täysin perheeseensä.

– Haluaisin tehdä monta asiaa elämässäni, mutta mikä sitten on mahdollista, niin siitä pitää ottaa selvää.

– Ei ole kuitenkaan kyse siitä, mitä haluan. Kyse on siitä, mikä on mahdollista ja mikä on parasta minulle sekä ihmisille ympärilläni.