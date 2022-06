Otkes kävi läpi 165 hukkumisen taustat: Esiin nousi kolme tekijää

Kolme asiaa korostuvat hukkumistapauksissa

– Yleisvaikutelma, joka näkyy numeroista on se, että iäkästä väkeä on. He, ketkä eivät ole iäkkäitä, niin heillä on terveydellisiä rajoitteita. He taas, joilla ei ole terveydellisiä rajoitteita, ovat monesti pilanneet toimintakykynsä päihteillä, Valonen kertoo tapauksien yhdistävistä tekijöistä.