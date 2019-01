Otkes: Husin sairaaloita rampauttanut ongelma liittyi runkokytkimeen vikaan – vakavasti sairaiden potilaiden hoito vaarantui

Yhteiskunnan riippuvuus sähköjärjestelmistä kasvanut

Otkes on laatinut suosituksia tutkinnan pohjalta. Yksi niistä on, että tietojärjestelmien tulee olla kunnossa ja sairaaloiden tulee varautua toimimaan poikkeustilassa ilman tietojärjestelmiä. Asia on otettava huomioon myös tulevissa terveydenhuoltouudistuksissa.