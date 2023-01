Ota rahat ja juokse -sarjan Ari Huhtinen paljastaa, millainen on hyvä valehtelija: "Tuntuu, että he ovat saaneet syntymässä lahjan"

Ari Huhtinen on Ota rahat ja juokse -ohjelmassa mukana jo kolmatta kautta, tosin ensimmäistä kertaa kuulustelijan roolissa. Kahdella aiemmalla kaudella hän on ollut etsijän roolissa.

– Kokemus auttaa siinä, ettei ota asioita henkilökohtaisesti. Jos kerta kaikkiaan tutkinta ei etene, niin se pitää hyväksyä. Jos on tehnyt kaikkensa ja on tyytyväinen, että parempaan ei pysty, niin sille ei voi mitään.

– Sellaisiakin ihmisiä on. Toiset taas ovat harjaantuneet niin, että tuntuu, että he ovat saaneet jo syntymässä lahjan valehdella asioita.

– Tämä on vaihtelua omaan työhön, tapaa uusia ihmisiä ja kuitenkin on omaan työhön liittyvän asian kanssa tavallaan tekemisissä. Tätä ohjelmaa ja oikeita kuulustelutilanteita ei kuitenkaan missään nimessä voi verrata toisiinsa. Ohjelmassa kuulusteltavilla on mahdollisuus valehdella, mutta meillä on nyt myös mahdollisuus rangaista heitä siitä. Tämä tekee pelistä mielenkiintoisemman.