Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen harrastaa pitkänmatkan autoilua kahvin kanssa – Näin hän kuvailee itseään: "Olen oikeakätinen ihminen, joka kirjoittaa vasemmalla"

Ensimmäinen jakso Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmasta nähtiin viime tiistaina MTV3-kanavalla. Tässä jutussa selvitämme, kuka on Jaakko Loikkanen, ja miksi hänen ohjelmaansa kannattaa katsoa.

Yle vaihtui Maikkariin

– Olin mennyt Ylen ajankohtaisohjelmiin töihin suoraan koulusta, ja kolmen vuoden jälkeen oli alkanut tuntua, että haluan nähdä mediakenttää kaupalliselta puolelta ja oppia lisää uutistyöstä. Näiden pohdintojen keskelle tuli sopivasti tilaisuus siirtyä Maikkarin uutisiin. Tiesin, että täällä on tosi ammattitaitoiset tekijät ja hyvät pomot.

"Maailmaan mahtuu hirveästi puhetta"

Politiikka ja talous ovat kuitenkin ne aihealueet, joiden parissa Loikkanen on eniten työskennellyt ja lähinnä sitä, mitä hän kutsuu erityisosaamisekseen.

– Aiheet ovat kieltämättä välillä todella tylsiä, mutta ne vaikuttavat meihin kaikkiin. Kaikilla ihmisillä ei ole aikaa ja halua seurata päätöksentekoa. Maailmaan mahtuu hirveästi puhetta ja toimittajien tehtävä on löytää massasta olennaiset asiat ja kertoa niistä ymmärrettävällä tavalla.

Esikuvana Pasila-Routalempi

Loikkasen esikuva on Pasila-sarjan hahmo, konstaapeli Pekka Routalempi.

– Yritän toteuttaa Routalemmen elämänfilosofiaa: Minä en ole jännä vaan kaikki ympärilläni on jännää.

– Nautin tietystä "tylsyydestä" ja siitä, että minun ei tarvitse esittää mitään kenellekään. Voin olla verkkareissa kotona vaimon ja lapsen kanssa ja sitten tulla töihin, vetää puvun päälle ja mennä kameran eteen puhumaan tärkeistä asioista toimittajan roolissani. Kumpikin on osa minua eikä kumpikaan ole feikki, Loikkanen sanoo.

Haastattelu- ei keskusteluohjelma

Entä minkälainen ohjelma on Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen?

– Se on haastattelu- ei keskusteluohjelma. On tavallaan tylsää tehdä eroa näiden välille, mutta se on se, mitä aion tehdä.