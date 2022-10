Osittainen liikekannallepano päättyy Moskovassa – pormestari: "Kutsut eivät ole enää voimassa"

Sotilaskutsuntatoimiston ei tarvitse enää tästä päivästä lähtien osallistua mobilisaatiokutsuihin, Sobjanin sanoi. Sobjaninin mukaan kaikki liikekannallepanoon liittyvät tavoitteet on nyt "täytetty täysimääräisesti".

– Kutsut, jotka on lähetetty mobilisointiprosessin aikana asunnoille ja yrityksille, eivät ole enää voimassa, Sobjanin korosti.

Aiemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että 222 000 ihmistä on jo kutsuttu osittaiseen liikekannallepanoon suunnitellusta 300 000:sta, ja loput on tarkoitus kutsua kahden viikon kuluessa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) mukaan Putin ilmoitti päättävänsä "osittaisen liikekannallepanon", koska hänellä ei todellisuudessa juuri ollut muita vaihtoehtoja.