Juuri värvättyjä venäläisiä palaa nyt kotiin arkussa – jopa Kremlin tukijoiden keskuudessa epäilykset heräävät

Venäläisessä sosiaalisessa mediassa on herännyt ihmettelyä siitä, miksi miehet on lähetetty rintamalle ilman kunnon koulutusta.

Moskovan kaupungin korkea-arvoinen virkamies kuoli taisteiluissa

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on aiemmin kertonut raporteista, joiden mukaan vastavärvättyjä venäläisiä on kaatunut tai antautunut Ukrainassa.