Ezra Miller hakeutui hoitoon moninaisten mielenterveysongelmiensa vuoksi: "Haluan pyytää anteeksi"

Miller on ollut uutisotsikoissa useamman kerran tänä vuonna muun muassa kahden Havaijilla tapahtuneen pidätyksen takia. Tähti sai syytteen häiriökäyttäytymisestä käyttäydyttyään häiritsevästi karaokebaarissa Havaijilla. Hän ei kiistänyt syytettä.

Rolling Stone -lehden saamien tietojen mukaan kesäkuussa on raportoitu Millerin tilalla oleskelevasta perheestä, joiden väitetään olevan vaarallisissa olosuhteissa. Perheeseen kuuluu 25-vuotias äiti ja 1-, 4- ja 5-vuotiaat lapset. Poliisi on yrittänyt toimittaa äidille kiireellisen määräyksen, jonka mukaan lapset tulisi poistaa Millerin kotoa ja äidin hoidosta.

Miller on kommentoinut, että perhe on jo lähtenyt hänen luotaan, eikä ole palannut. Oikeuden asiakirjojen mukaan Vermontin osavaltion syyttäjänvirasto sanoi, että Miller yritti vastauksellaan vain väistää määräyksen, ja tiedot ovat ristiriidassa keskenään.

Millerin tähdittämän The Flash -supersankarielokuvan on määrä saapua teattereihin 23. kesäkuuta 2023. Elokuvan ympärillä on kuitenkin kiistoja Millerin oikeudellisten ongelmien takia.