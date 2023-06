Näyttelijä Kevin Spaceylla on jälleen edessään seksuaalirikosoikeudenkäynti – vapautettiin syytteistä viime vuonna

Näyttelijä Kevin Spaceylla, 63, on jälleen edessään seksuaalirikosoikeudenkäynti, jonka on määrä olla Lontoossa 28. kesäkuuta ja kestää neljä viikkoa. Häntä syytetään 12 seksuaalirikoksesta, jotka liittyvät väitettyihin tapahtumiin 2001–2013. Spacey on kiistänyt kaikki syytteet.