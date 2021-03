Tutkijaryhmä hoputtaa toimiin: Ihminen voisi muokata ilmastoa levittämällä hiukkasia yläilmakehään tai lisäämällä pilvikerroksia

Auringon lämmittävää vaikutusta voidaan vähentää

Menetelmät voisivat siis vähentää ilmaston lämpenemistä, mutta niiden käytössä on riskinsä, joita ei vielä tunneta tarpeeksi hyvin.

Metodeina mallinnukset ja laboratoriotutkimukset

Ilmastonmuutoksen torjunta on kuitenkin edistynyt siksi hitaasti, että akatemioiden mukaan muokkaustekniikoita olisi nyt syytä tutkia, tosin yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Tutkijoiden olisi esimerkiksi noudatettava eettistä koodistoa, aihealueen tutkimus tulisi kirjata julkiseen rekisteriin ja sen edistymistä olisi seurattava säännöllisesti.

Lisäksi tutkijoiden tulisi viimeiseen asti välttää kokeita, joissa ilmakehään tarkoituksellisesti päästettäisiin mitään, vaan metodeina pitäisi aina kun se on mahdollista olla laboratoriotutkimukset, mallinnukset tai tulivuorenpurkausten kaltaisten luonnonilmiöiden vaikutusten havainnointi.

Vuonna 1863 perustettu National Academy of Sciences, 1964 perustettu National Academy of Engineering sekä 1970 perustettu National Academy of Medicine toimivat Yhdysvaltain hallinnon itsenäisinä neuvonantajina tieteellisissä kysymyksissä.