Osa republikaaneista suunnittelee uutta puoluetta – syy ei ole vain Trumpissa: "Aika suosii sellaista, että tapellaan mahdollisimman kovaa vastaan"

MTV:n Uutisaamussa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala ei usko, että uutta puoluetta kuitenkaan lopulta perustetaan. Suunnitelma on kuitenkin Annalan mielestä merkittävä uutinen, sillä se kertoo siitä, kuinka raju jakolinja puolueen sisällä tällä hetkellä on.

– Eli nämä ihmiset, jotka eivät pidä Trumpin politiikasta ja siitä suunnasta, mihin Trump on vienyt puoluetta, niin moni heistä on selvästikin siinä pisteessä, että he eivät enää usko, että puolue pääsee Trumpin vaikutusvallan alta, Annala selittää.