Uuden Qanon-salaliittoteorian mukaan Trumpista tulee presidentti 4. maaliskuuta – hämmentävä teoria kerää kannatusta internetissä: "Teloituksia tulee tapahtumaan"

Kun Joe Biden astui tammikuun 20. päivänä Yhdysvaltojen 46. presidentiksi, osa salaliittoteoreetikoista pettyi. He odottivat, että Trump jollain keinolla ottaisikin vallan.

Trump-hotellin kysyntä kasvoi

Qanon on salaliittoteorioita pääosin internetissä levittävä järjestäytymätön ryhmä ihmisiä. Salaliittoteorioiden väitteet on kumottu kerta toisensa jälkeen, mutta teorioilla on silti kannattajansa.