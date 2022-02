Osa ilmoitetuista koronakuolemista ei johdu taudista – jopa liikennekuolemat kirjautuneet koronakuolemiksi: "Emme tiedä joukon suuruutta"

THL ilmoittaa henkilön koronakuolleeksi, jos henkilö on koronapositiivinen ja positiivisesta tuloksesta on korkeintaan 30 päivää. Tällöin esimerkiksi liikennekuolemat kirjautuvat koronakuolemiksi.

Kansainvälinen käytäntö

Tarkemmin ottaen kyse on siis kuolleesta, jolla on positiivinen testitulos. Asiantuntijan mukaan seurannassa on kyse kansainvälisestä käytännöstä.

Tanskassa jopa 40 prosenttia liikaa kuolemia

– Testaus, ja siten positiivisten löytäminen voi vaihdella maasta toiseen. Esimerkiksi Tanskassa testataan paljon - selvästi enemmän kuin muissa Euroopan maissa - ja heillä arvioidaankin, että tässä 30 vuorokauden kuolleisuudessa on omikronaallon aikana jopa 40 prosenttia kuolemia liikaa, kun se aikaisemmin epidemian aikana on heillä ollut vain noin 10 prosenttia, sanoo Leino.

Tilasto pitänyt varsin hyvin paikkansa

– Jälkikäteen tarkasteltuna seurantatilastomme on pitänyt varsin hyvin sekä määrällisesti, että ikäjakauman suhteen paikkansa. Vuoden 2020 kuolinsyytilaston julkaisussa on vertailutietoja, Luomala toteaa.

– Tästä poimien, koronavirustautiin kuoli 558 henkilöä ja lisäksi on 72 kuolemaa, joissa korona oli myötävaikuttavana syynä. Tilastossamme (THL) on vuonna 2020 598 tautiin liittyvää kuolemaa, jatkaa Luomala.

Ei kerro suoraa syy-yhteyttä koronavirusinfektion ja kuoleman välillä

– Kuolemien määrä ei kerro suoraa syy-yhteyttä koronavirusinfektion ja kuoleman välillä, mutta valtaosassa näin tilastoiduissa kuolemissa koronaviruksella on ollut jokin osuus. Seassa on kuolemia, jotka eivät ole liittyneet koronavirusinfektioon, kuten tuo esimerkki, mutta täysin aukotonta koronaviruskuolemien seurantajärjestelmää ei ole mahdollista toteuttaa, Järvinen toteaa.

– Meillä on ollut epidemioita myös saattohoito-osastoilla, joissa potilailla on kuolemaan johtava sairaus ja kuolemaa odotetaan ja pyritään oireita hoidolla ja lääkityksellä lieventämään. Näissäkin tapauksissa kuolemat lasketaan koronaviruskuolemiksi tilastoissa.

– Puolet kuolleista on ollut edelleen yli 82 vuotta (kuolleiden mediaani 82 vuotta) ja kuolemien lukumäärän seuraaminen on voinut pelottaa myös nuoremmissa ikäryhmissä, joissa kuoleman riski on hyvin pieni. Tosin on todettava, että esimerkiksi Ruotsissa on myös väestöön suhteutettuna nuorempien 50–79-vuotiaiden koronakuolemien määrä ollut huomattavasti korkeampi kuin Suomessa, joskin Ruotsissakin kuolemat ovat koskettaneet pääosin iäkkäimpiä. Ikä onkin vaikean koronavirusinfektion ja koronaviruskuolemien merkittävin riskitekijä.