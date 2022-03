Osa F1-kuljettajista haluaa vapauden kilpailla koronatartunnasta huolimatta: "Vain me itse pystymme sanomaan"

– Tuntuu, että maailma on jo täysin auki, mutta F1:ssä on vielä hyvin rajoitettua, mitä koronaan tulee. Meidän kuljettajien pitäisi saada päättää. Uskon, että olemme kaikki kilpailleet joskus huonovointisena. Vain me itse pystymme sanomaan, kykenemmekö ajamaan vai emme. Jos ajaminen on kuljettajan mielestä ok, sen ei pitäisi olla ongelma, Pérez sanoi.