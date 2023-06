Ajaako uusi hallitus duunarit pinteeseen? Tällä ryhmällä edessä "vakava köyhyysriski"

– Kymmenen prosenttia (duunareista) on sellaista, että rahaa ei jää yhtään säästöön. Jos siitä jotakin otetaan pois, se olisi katastrofi, Saari toteaa nyt MTV Uutisille.

Tavoitteena täyspäivätyöt

Näin ollen osa-aikaisesti työssä käyville ei tarvitsisi maksaa esimerkiksi asumistukea tai soviteltua työttömyystukea, jos he pääsisivät täysipäiväiseen työhön.

– Mihinkä nämä leikkaukset nyt oikeasti näyttävät iskevän? Ne ovat nämä duunarit, jotka saavat soviteltuja päivärahoja, jotka ovat saaneet lapsikorotuksia, asumistukea, työhön ja työttömyysturvaan liittyviä etuuksia. Ja joilla on saattanut olla perheissä kuntoutusrahaa, aikuiskoulutustukia tai muita tämän tyyppisiä etuuksia, Saari sanoo.

"On katsottu, että tämä ei ole se tie"

Saaren mukaan muun muassa työn ja työttömyystuen sekä asumistuen ja palkkatyön yhteensovittamisratkaisuilla on pyritty vuosikymmenten aikana vähentämään kannustinloukkuja.

– Nyt on sitten katsottu, että tämä ei ole se tie, vaan se oikea tie on se, että pyritään täyspäiväiseen, parempipalkkaiseen työsuhteeseen, Saari sanoo.

"Vakava köyhyysriski"

Tampereen yliopistossa professorina toimiva Saari sanoo, että on hyvä asia, jos hallituksen tavoite täysipäiväisistä työsuhteista toteutuu.

Hänen mukaansa hallitusohjelmassa on kuitenkin jo menneiltä vuosilta tuttu ongelma.

– Jälleen kerran hyvin vähän on vastauksia siitä, mitä sitten tehdään, jos ei onnistu, Saari sanoo.

– Siinä on vakava köyhyysriski.

Hallituksen on määrä tarkastella tilanteen kehittymistä hallituskauden mittaan.

– Jos laskelmat näyttävät menevän systemaattisesti pieleen niin se on keskustelun kohta, miksi on laskettu niin kuin on laskettu, Saari päättää.