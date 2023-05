Orpolla ei ole kiire hallitusneuvotteluissa, arvioi politiikan toimittaja: "Hänhän on kalastaja"

Juuri nämä kaksi teemaa ovat perussuomalaisille suurimmat kynnyskysymykset hallitukseen osallistumisen kannalta. Erityisesti perussuomalaisten ja RKP:n on ollut vaikeaa yhteensovittaa näkemyksiään ilmaston ja maahanmuuton osalta.

– Sitten kävi niin, että (Jyrki) Kataisen vetämistä hallitusneuvotteluista SDP ja vasemmistoliitto heitettiin ulos – tai jos heiltä kysytään, he kävelivät ulos – ja sitten houkuteltiin vanhaa hallituspohjaa, keskustaa ja vihreitä takaisin. Ja vihreät kaatoi sen, että ei voitu palata 2007–2011 istuneeseen hallituspohjaan, Korkki sanoo.

Sipilä veti historiallisen nopeat neuvottelut

Ratkaisun hetket käsillä

– Hänellä on aikaa odottaa. Hänhän harrastaa kalastusta. Ehkä Orpo ajattelee, että jos se kala jossain vaiheessa väsyisi ja sen voisi hinata paattiin, Korkki sanoo.

– Nyt on ratkaistava tempaiseeko lohi itsensä irti koukusta vai saako Orpo sen kelattua paattiin.

RKP:stä on povattu jopa kuninkaantekijää hallitusneuvotteluissa. Tämä tarkoittaa, että puolueella olisi mahdollisuus kaataa koko neuvottelut, jos se ei saa tahtoaan läpi kynnyskysymyksissään.

Hänen mukaansa RKP on puolue, jossa "katto on korkealla".

– Helsingin RKP:llä ja Pohjanmaan RKP:llä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä joistakin asioista. Se että RKP on tässä kombinaatiossa mukana kertoo, että puolueessa on tehty arvio, että on mahdollisuuksia saada hallitus aikaiseksi tämän porukan kanssa.