Voisiko vasemmistoliitto sopia hallitukseen? Näin MTV:n vaalivalvoja arvioi kokoomuksen vaihtoehtoja

Suomen kaksi suurinta puoluetta ovat eduskuntavaalien jälkeen kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset ja SDP, ja oletettavasti jompikumpi niistä on tulevassa hallituksessa. Mutta alussa kaikki ovat samalla viivalla, muistuttaa Jari Korkki.

Korkki toteaa, että hallitustunnusteluissa ovat mukana kaikki puolueet. Hallitustunnustelijan eli Petteri Orpon tehtävä on siis keskustella kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

Tunnustelut uusi alku

Tunnustelut ja neuvottelut ovat Korkin mukaan puolueille uusi alku. Ennen vaaleja sanottu on tavallaan unohdettava.

– Kaikelle sille, mitä on sanottu ennen vaaleja, ei pidä nyt enää panna niin hirvittävästi painoa. Ennen vaaleja puolueilla oli päätarkoitus erottua tosistaan. Nyt lähdetään hakemaan yhteistä näkemystä ja yhteistä pohjaa, Korkki toteaa MTV Uutiset Livessä.

Mahtuvatko kokoomus ja vasemmistoliitto samaan hallitukseen?

– Vihreille tämä ei ollut toinen peräkkäinen vaalitappio niin kuin keskustalle. Vihreät on korostanut, että he jäivät tässä vaalikamppailussa pääministeripelin varjoon eivätkä heille tärkeät asiat nousseet vaalitaistelun keskiöön.

Vasemmistoliiton ja kokoomuksen yhteinen hallitustaival on Korkin mukaan sen sijaan hyvin epätodennäköinen.

– On aika vaikea nähdä, että kokoomus suostuisi siihen, mitä se joutui tekemään 2011, kun Jyrki Katainen muodosti edellisenä kokoomuslaisena pääministerinä hallituksen. Silloin kokoomus joutui ottamaan vasemmistoliiton ikään kuin SDP:n takuupuolueeksi, tai SDP halusi kuljettaa sen mukanaan, ettei vasen kylki jää auki kohti oppositiota.

– Nyt kokoomus on siinä asemassa, että se ei vasemmistoliittoa tarvitse eikä sen täydy ottaa sitä huomioon edes matemaattisessa mielessä.

Onnistuiko taktinen äänestäminen?

– Taktisessa äänestämisessä on se ongelma, että siinä ovat valtavat riskit siitä, että se ei toimi. Jos nyt ajatus oli se, että siirretään vihreiden tai vasemmistoliiton ääniä SDP:lle, että se olisi suurin puolue, ainakaan se suunnitelma ei toiminut.

Vihreille taktinen äänestäminen ei Korkin mukaan tullut yllätyksenä, mutta vasemmistoliitolle tuli. Hänellä on myös "vaihtoehtoinen selitys" sille, mikä vei äänet vasemmistolta muille puolueille – tai ei kenellekään.

– Se on Nato-kanta. Vasemmistoliito hajosi Nato-äänestyksessä. On hyvin mahdollista, että näissä turbulenteissa oloissa, joissa tällä hetkellä elämme, voi olla niitäkin äänestäjiä, jotka päättivät jäädä mieluummin kotiin kuin äänestää vasemmistoliittoa, jonka Nato-kanta on vähän kiikun kaakun.