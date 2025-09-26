Aivoinfarktin heinäkuussa saanut kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kommentoi vointiaan Ilta-Sanomille tänään.

Viestissään sanomalehdelle Zyskowicz sanoi, ettei hän vielä tiedä milloin pääsee palaamaan eduskuntaan.

– Päivä kerrallaan mennään, hän viestitti.

Aivoinfarktin vuoksi Zyskowiczin vasen käsi on halvaantunut. Lisäksi infarkti on vaikuttanut hänen puheeseensa, Zyskowiczin avustaja Suvi Kolehmainen kertoi elokuussa.

Lue myös: Aivoinfarktista toipuva Ben Zyskowicz siirretty kuntoutukseen

Kolehmainen kertoi IS:lle, että lääkäri on kirjoittanut Zyskowiczille sairaslomaa tammikuun loppuun asti, mutta paluusta töihin ei tiedetä. Zyskowicz on ilmoitettu poissaolevaksi eduskunnasta koko syysistuntokauden ajaksi.

Zyskowicz on lehden mukaan edelleen sairaalassa neurologisella kuntoutusosastolla.

Kolehmainen kertoi lehdelle, että Zyskowicz puhuu jo selkeästi ja seuraa asioita, kuten lukee sähköpostia puhelimelta.

Zyskowicz, 71, on nykyeduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979.