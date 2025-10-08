Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen juhlisti Ben Zyskowiczin kanssa historiallista merkkipaalua.

Heinäkuussa aivoinfarktin saaneesta Zyskowiczista tulee perjantaina Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja.

Heinonen julkaisi keskiviikkona juhlakalun kanssa yhteiskuvan viestipalvelu X:ssä.

– Tänään joimme jo juhlakahvit ja söimme, tai siis Ben söi, sacherkakkua. Hyvät keskustelut päivän politiikasta ja vähän menneistä ja enemmän tulevasta! Heinonen kirjoitti.

Zyskowicz on tällä hetkellä sairauslomalla ja häntä kuntoutetaan Husin neurologian osastolla.