Orpo Trumpin aikeista asettaa EU:lle tuontitulleja: Hyvin vakava tilanne

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kommentoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aikeita asettaa EU:lle tuontitulleja.

Orpon mukaan kyseessä on hyvin vakava tilanne.

Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa aikovansa asettaa tuontitulleja EU:lle ”ehdottomasti”. Trumpin mukaan EU on kohdellut Yhdysvaltoja erittäin huonosti. Trump on uhkaillut useita maita kovilla tuontitulleilla.

Orpo kommentoi asiaa toimittajille kokoomuksen vaaliristeilyllä lauantai-iltana.

– Tämähän on tietenkin hyvin vakava tilanne. Me olemme nähneet jo, että hän myös toteuttaa näitä kauppapoliittisiakin uhkauksiaan. Mutta mitään konkreettista esitystä ei ole vielä nähty, Orpo sanoi.

– Nyt on oleellista se, että toimitaan EU:na yhtenäisesti, vahvasti, päättäväisesti, koordinoidaan toimintaa ja mietitään neuvotteluasetelmaa.

Kauppatasetta voitaisiin tasoittaa kaasuostoilla

Orpon mukaan asiasta keskustellaan EU:n johtajien kesken maanantaina epävirallisessa huippukokouksessa. Hänen mukaansa johtajat pohtivat EU:n positiota ja vastausta, jos tällainen tilanne tulee eteen. Orpo mielestä tulee valmistautua hyvin.

Orpo lisäsi, että Yhdysvalloista on valmius tuoda esimerkiksi suuria määriä lng:tä eli nesteytettyä maakaasua Eurooppaan. Kaasua tarvitaan Eurooppaan, eikä sitä haluta tuoda Venäjältä.

– Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, millä me pystymme tasoittamaan tätä kauppatasetta Yhdysvaltojen kanssa, Orpo sanoi.

Trump on uhkaillut useita maita ja alueita tuontitulleilla viime aikoina. Trumpin päättämien tuontitullien Kanadalle, Meksikolle ja Kiinalle on kerrottu tulevan voimaan tänään. Trump on sanonut asettavansa Kanadalle ja Meksikolle 25:n ja Kiinalle kymmenen prosentin tullin.

Trump on ilmoittanut lisäksi myös, että hän aikoo asettaa tuontitulleja öljylle ja kaasulle helmikuun 18. päivän paikkeilla. Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump ei nimennyt maita, joita nämä tullit koskevat.