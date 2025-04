EU:n nollatullitarjous ei kelpaa Trumpille

Trump väitti, että EU on ollut huono kauppakumppani Yhdysvalloille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että EU:n ehdotus teollisuustuotteiden tullivapaudesta ei riitä kattamaan transatlanttista kauppavajetta.

– Euroopan unioni on ollut meille erittäin, erittäin huono. He eivät ota autojamme -- he eivät ota maataloustuotteitamme. He eivät ota käytännössä mitään, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi maanantaina, että EU on tarjonnut Yhdysvalloille teollisuustuotteita koskevaa tullivapautta. Unionin ehdotus olisi kattanut myös muun muassa ajoneuvot.

Von der Leyenin mukaan "nollatullitarjous" Yhdysvaltain ja EU:n välillä tehtiin ennen kuin Trump ilmoitti asettavansa EU:sta tuotaville tuotteille 20 prosentin tullit.

Von der Leyenin mukaan EU on yhä valmis neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa ja tarjous on yhä pöydällä.

Trump sanoi maanantaina, että EU:n kauppavaje katoaisi nopeasti, jos Euroopan maat siirtyisivät ostamaan energiaa Yhdysvalloista.

– Heidän täytyy ostaa ja sitoutua ostamaan (tätä kauppavajetta) vastaava määrä energiaa, Trump sanoi.

Reuters: EU äänestää vastatulleista

Trump ilmoitti viime viikolla asettavansa valtaosalle maailman maista kymmenen prosentin tuontitullit, jotka astuivat voimaan lauantaina. Tämän lisäksi osalle maista asetetaan keskiviikosta alkaen vielä tätäkin suurempia tulleja.

Pörssit ovat lähteneet sukeltamaan ympäri maailman Trumpin viimeviikkoisen ilmoituksen jälkeen.

Maanantaina uutistoimisto Reuters kertoi näkemänsä asiakirjan pohjalta, että Euroopan komissio ehdottaa 25 prosentin vastatulleja useille yhdysvaltalaisille tuotteille. Unionin jäsenmaiden on määrä äänestää asiasta keskiviikkona.

Tullit olisivat vastatoimi Yhdysvaltain aiemmin asettamille teräs- ja alumiinitulleille. Osan EU:n vastatulleista on määrä astua voimaan toukokuun puolivälissä ja osan joulukuun alussa.

Tullit koskisivat esimerkiksi timantteja, hammaslankaa, makkaraa, pähkinöitä ja soijapapuja.