Trumpin tullit tulossa voimaan: Myös Suomi tulilinjalla

Yhdysvaltain asettamien tuontitullien on määrä tulla voimaan vielä tänään. Presidentti Donald Trump ajaa 25 prosentin tulleja sekä meksikolaisille että kanadalaisille tuotteille. Kiinalaistuontia rasittavat 10 prosentin tullit

Rajanaapurit Meksiko ja Kanada toimittavat amerikkalaisille pääosan ulkomailta tulevasta suuhunpantavasta: hedelmiä, viljaa ja lihaa. Mukana on myös paljon teknologiaa, kuten auton osia.

Tuontitullien vuoksi kahden triljoonan euron arvoiset markkinat muuttuvat väistämättä vähemmän arvattaviksi, ja samalla taloustieteilijät katsovat kuluttajahintojen tulevan väkisin nousemaan ja inflaation kiihtymään.

Tullien tulilinjalla ovat myös Suomi ja muu EU. Eurooppa-tullien aikataulusta tai koosta Trump on pysynyt vaitonaisena, ja amerikkalaisten enemmän maksamat Nato-dollaritkin ovat Trumpille peruste sakottaa Eurooppaa.

Trumpin mukaan Yhdysvaltoja kohdellaan huonosti.

– He (EU) eivät huoli autojamme eivätkä maataloustuotteitamme. Itse asiassa he eivät huoli juuri mitään. Meillä on suunnaton vientivaje EU:n kanssa, Trump kommentoi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat tulee tekemään ”jotakin hyvin merkityksellistä” EU:n kanssa.

– Me nostamme tasot korkeudelle, jolle ne kuuluvat. Ja kun puhutaan EU:sta, puhutaan myös Natosta. Kyseessä ovat pitkälti samat maat, Trump toteaa.

Trump perustelee Kanada-, Meksiko- ja Kiina-tulleja lisäksi laittomilla siirtolaisilla ja fentanyyli-huumelähetyksillä. Hän sanoo ettei neuvotteluille tai kauppadiplomatialle ole sijaa.

Maissa on tulleihin valmistauduttu ja todennäköistä onkin, että vastatulleja amerikkalaistuotteille on tuloillaan.

Trumpin ajattelussa ulkomaalaisten yhtiöiden on tullit välttääkseen investoitava amerikkalaisella maaperällä sijaitseviin tehtaisiin.