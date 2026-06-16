Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi eduskunnassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusleikkauksia. Orpo vaatii leikkauskriteerit hallituksen käsiteltäväksi.

Sosiaali- terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitteli tällä viikolla uudet kriteerit sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteereiksi. Rydmanin linjaukset kuohuttavat niin järjestökentällä kuin hallituksen sisällä.

Leikkaukset osuvat sellaisiin järjestöihin, jotka eivät tee käytännön kohtaava työtä apua tarvitsevien ihmisten kanssa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että kriteerit käydään vielä läpi koko hallituksen kesken.

– STEA-avustukset ovat poliittisesti ja periaattelisesti tärkeä asia. Toteutamme säästöt, joista on tehty päätös yhdessä. Kriteerit avustuksille täytyy käydä myös yhdessä läpi. Ne käydään hallituksessa yhdessä läpi ennen lomia, Orpo sanoi eduskunnassa.

Järjestökentän mukaan vaikuttamistyö päätöksentekijöihin kärsii ja näin esimerkiksi monen vähemmistön ääni voi vaimentua eduskunnan tai hyvinvointialueiden suuntaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah piti Rydmanin toimia oikeansuuntaisina.