Orpo ilmastonmuutoksen torjunnasta: Kaikilla kotitalouksilla ei ole varaa kalliisiin remontteihin

– Kokoomus sitoutuu siihen, että me pystymme tekemään ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, toimia jotka pysäyttävät ilmaston lämpenemisen, ilman että se tulee kohtuuttoman kalliiksi tavalliselle ihmisille, Helsingin Narinkkatorilla lauantaina puhunut Orpo sanoi.

Orpon mukaan on velvollisuus huolehtia ratkaisujen löytymisestä isoihin kysymyksiin energiantuotannossa, liikenteessä ja yhteiskunnan toiminnassa. Hänen mukaansa kokoomuksella on selkeä suunnitelma siitä, mitä seuraavan eduskunnan on tehtävä.