Euroopan johtajat koolle Winston Churchillin syntymäkotiin – Stubb, Zelenskyi ja kuningas Charles paikalla

Kaksi viikkoa sitten valtaan noussut Starmer on sanonut haluavansa uuden alun Britannian suhteille Eurooppaan brexitin jälkeisessä tilanteessa. Starmerilla on kokouksessa kahdenvälisiä tapaamisia monien osanottajien kanssa, ja hänen on määrä keskustella muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.